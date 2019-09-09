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Dünya Motokros Şampiyonası - Murat Boz konseri

- Dünya Motokros Şampiyonası etkinlikleri Murat Boz konseri ile sona erdi

Spor 08.09.2019, 22:53 09.09.2019, 00:48

AFYONKARAHİSAR (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17. ayak yarışlarının düzenlendiği Afyonkarahisar'da şarkıcı Murat Boz, konser verdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) ev sahipliğinde Afyon Motor Sporları Merkezi'nde, Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Kadınlar Şampiyonası (WMX), Dünya Gençler Şampiyonası (MX2) ile Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX-2T) final yarışlarının ardından şarkıcı Murat Boz, motosiklet tutkunlarına konser verdi.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen konserde Murat Boz'un bazı şarkılarına izleyiciler de eşlik etti.

Dünya Motokros Şampiyonası etkinlikleri bu konserle sona erdi.

#Afyonkarahisar #Dünya Motokros Şampiyonası #konser #murat boz
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