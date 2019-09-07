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Dünya Motokros Şampiyonası sıralama turları ile başladı
Afyonkarahisar’da ikinci kez düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası sıralama turları ile başladı.
Spor 07.09.2019, 11:22
Afyonkarahisar’da ikinci kez düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası sıralama turları ile başladı.
TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU ASBAŞKANI OĞÜN BAYSAL ORGANİZASYON İLE İLGİLİ ŞUNLARI SÖYLEDİ:
"Yarışlar 20 ana TV yayıncısı tarafından dünyadaki bütün ülkelere aktarılıyor. Ülkemizin hem güzellikleri hem de yarış organizasyonumuz sayesinde adımız tüm dünyaya duyurulacak. Yarışlara baktığımızda sporcular arasındaki puan farkı özellikle kadınlar ve Avrupa sınıflarında birbirine yakın ilk üç sıradaki yarışçılar Afyonkarahisar’da alacakları sonuçlar sonunda şampiyonluklarını ilan edecekler."(Ali Bayar/İHA)
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