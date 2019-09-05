Son Dakika
"Teröre yardım ve yataklık yapan her kurum ve şahsın gereği yapılmalıdır"
İş adamınının katil zanlısı amcasının oğlu gözaltında
"Barış istiyorsak askeri faaliyetleri azaltmalıyız"
TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi
Bakan Selçuk, AA Editör Masası'na konuk oldu
Dink cinayeti davası
Döviz kurları
Ordu'ya yapılan yeni stadın eksikleri tamamlanacak
Divan Grubu'na Brandon Hall Group'tan Mükemmelik Ödülü
Türkiye gelir idaresi alanındaki tecrübesini Özbekistan'la paylaşıyor

Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye’ye geliyor

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Motokros Şampiyonası’nda sezonun 18’nci yarışı, 7-8 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar’da gerçekleştirilecek.

Spor 05.09.2019, 11:35 05.09.2019, 12:12
Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye’ye geliyor
banner63

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Motokros Şampiyonası’nda sezonun 18’nci yarışı, 7-8 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar’da gerçekleştirilecek.

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Motokros Şampiyonası’nın 18’nci yarışı, 7-8 Eylül’de Afyonkarahisar’da motor sporları tutkunlarını bir araya getirecek. Zorlu yarış öncesi gözler geçtiğimiz sezon Afyonkarahisar’da zirvede yer alan Red Bull KTM Factory takımında olacak.

Geçen sezon ilk kez bir Dünya Motokros Şampiyonası’na ev sahipliği yapan Afyonkarahisar’da her iki kategoride de Red Bull KTM pilotları birinciliğe ulaşmıştı. MXGP kategorisini Jeffrey Herlings kazanırken MX2’te ise zafer yine Red Bull KTM’den Pauls Jonass’ın olmuştu.

2018’de Afyonkarahisar’da rakiplerine şans vermeden zafere ulaşan Herlings, geçen sezonu da 151 puan farkla lider bitirip şampiyon olmuştu. Hollandalı yarışçı, bu sene istediği gibi bir sezon geçiremese de 2018’deki tecrübesiyle Afyonkarahisar’da en önemli favorilerden biri olacak.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#türkiye #Dünya Motokros Şampiyonası
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@