Dünya Ralli Şampiyonası - Kupa töreni - MUĞLA
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, organizasyonun Türkiye etabını birincilikle tamamlayan Fransız pilot Sebastien Ogier'e kupasını verdi
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi'nde dereceye giren pilotlara kupaları törenle verildi.
Toplam 22 ülkeden 54 otomobil ile 108 sporcunun katıldığı ve dört gün süren organizasyon tamamlandı.
Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, pilotları tebrik etti. Kasapoğlu, ralliyi birincilikle tamamlayan Fransız pilot Sebastien Ogier'e kupasını verdi.
Rallide ikinci olan Fin pilot Esapekka Lappi kupasını Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt'un, üçüncü pilot Norveçli Andreas Mikkelsen ise Muğla Valisi Esengül Civelek'in elinden aldı.
Törende Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Onursal Başkanı Serkan Yazıcı da "markalar birincisi" Citroen takımına kupa verdi.
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