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Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye etabı

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı Türkiye Rallisi'nin seremoni startını Muğla Valisi Esengül Civelek verdi

Spor 12.09.2019, 21:01 13.09.2019, 11:30
Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye etabı

MUĞLA (AA) - Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı Türkiye Rallisi'nin seremoni startını Muğla Valisi Esengül Civelek verdi.

Marmaris Netsel Marina girişinde gerçekleştirilen seremoni startını veren Vali Civelek ile protokol üyeleri, sporculara başarı diledi.

Startta, yurt dışından gelen çok sayıda sporsever ile töreni tekne ve yatlardan takip eden izleyiciler de alkışlarla pilotları destekledi.

Pilotlar, marina çevresinde toplanarak hayranlarına imza dağıttı. Pilotlar daha sonra Marmaris Kalesi'ne çıkarak günün anısına fotoğraf çektirdi.

Yarışların seyirci etabı öncesi ralliye katılan pilotlar klasik otomobillerle Marmaris Meydanı'nda izleyicileri selamladı.

#Dünya Rallisi #marmaris #muğla
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