Dünya Ralli şampiyonası ‘Uçak Göz’ün radarında

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı tarafından Ekim ayı sonuna kadar Muğla’da görevlendirilen tam donanımlı helikopter ‘Uçan Göz’ Dünya Ralli Şampiyonası için bölgede havadan denetimlerini sürdürecek.

Bugün başlayan test sürüşlerinde de havadan güvenlik amaçlı denetim yapan helikopter, trafik denetiminin yanında asayiş, terör ve insan kaçaklığı olaylarında da kullanılıyor. Yarın start alacak Dünya Ralli Şampiyonası Türkiye ayağı Pazar günü sona erecek. Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki tam donanımlı helikopter ile ralli şampiyonası boyunca bölgedeki hem trafik güvenliği, hem asayiş ve hem de olası terör amaçlı olaylar karşısında havadan denetim yapacak.

Bu yıl ülkemizin ev sahipliği yapacağı en büyük spor organizasyonu özelliğine sahip etkinlik, yeşil ve mavinin buluştuğu bölgede 4 gün boyunca dünyaca ünlü pilotlarının heyecan dolu mücadelelerine sahne olacak.

Dünyanın dört bir yanından gelen ekipler test sürüşlerini Asparan mevkisinde gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl 50 bin kişinin izlediği şehir merkezindeki Turkey Full Speed seyirci özel etabında kozlarını paylaşacaklar.

Zorlu rallide 13 Eylül Cuma günü İçmeler, Çetibeli ve Ula etapları geçilirken, mücadele 14 Eylül Cumartesi günü Yeşilbelde, Datça ve Kızlan etaplarında devam edecek. Bu yıl ilk kez geçilecek olan Kızlan etabı ilk kilometrelerinde yer alan ve birbirini takip eden atlama noktalarıyla izleyenlere görsel bir şölen sunacak. Rallinin son günüde olan 15 Eylül Pazar günü ise İçmeler pazaryerinden başlayan Marmaris etabı ile Gökçe ve Çiçekli etaplarında ter dökecek sürücüler, saat 14.15’ten itibaren Asparan’daki finiş podyumundaki kapanış seremonisi ve ödül töreniyle ralliyi noktalayacaklar.

Organizasyon kapsamında, 15 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde ‘Yeşil Rekabet’ isimli bir etkinlik gerçekleştirilecek. FIA Sürdürülebilirlik Programı kapsamında, Türkiye Rallisi süresince katılımcı takımlar arasında, tasarım ve planlamadan başlayarak, servis alanında kurulum, her türlü tüketimi kontrol etme ve çevresel etkileri en aza indirme konusundaki çalışmaları değerlendirilerek “en çevreci takıma” bir özel ödül verilecek. Ayrıca tüm takımlardan yemek artıkları ayrıştırılarak toplanan bu yiyeceklerin barınaklardaki sokak hayvanlarına ulaştırılması sağlanacak.

Muğla Trafik Tescil ve Bölge Trafik Şube Müdürü Raşit Tosun, “Gerek eğitim-öğretim sezonunun açılması olsun, gerekse ilimizde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası dolayısiyle ilimizde bir yoğunluk ve hareketlilik var. Bu yoğun trafik hareketini sahada 114 ekibimiz ile beraber tam saha görevdeyiz. Aynı zamanda Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesinden gönderilen helikopter ile beraber hem sabah trafiğini, hem akşam trafiğini, hem de ralli parkurları arasındaki trafiği havadan denetliyoruz. Halkımızın huzur ve güven içinde seyahat etmeleri için Muğla Emniyet Müdürlüğü olarak tam kadro sahadayız” dedi.

(İHA)