Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp’in adı spor salonuna verilecek
Kazakistan’da gerçekleşen Dünya Güreş Şampiyonası’nda 4’üncü kez dünya şampiyonu olarak tarihi başarıya imza atan milli sporcu Rıza Kayaalp’in adı, Bahçelievler Belediyesi tarafından ilçedeki bir spor kompleksine verilecek.
Kazakistan’da gerçekleşen Dünya Güreş Şampiyonası’nda 4’üncü kez dünya şampiyonu olarak tarihi başarıya imza atan milli sporcu Rıza Kayaalp’in adı, Bahçelievler Belediyesi tarafından ilçedeki bir spor kompleksine verilecek.
Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Güreş Şampiyonaları’nda defalarca altın madalya kazanarak Türkiye’nin gururu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp, son olarak grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı rakibi Oscar Pino Hinds’i yenerek, grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olma unvanını elde etmişti.
Şampiyon sporcunun adını Bahçelievler’de bir spor tesisine vermekten büyük onur duyduklarını belirten Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "İlçemizde komşularımızın hizmetine sunduğumuz spor tesislerimizin tümüne örnek sporcularımızın ve spor adamlarının isimleri verildi. Milletçe bizleri gururlandıran şampiyon sporcumuzun ismini vereceğimiz bu tesiste de geleceğin şampiyonları yetişecek ve spor yapacak olan gençlerimiz, şampiyon sporcumuz Rıza Kayaalp’in kişiliğini ve spordaki başarılarını örnek alarak yetişecekler" dedi.
Şampiyon sporcu Rıza Kayaalp’in adının verileceği spor kompleksi, Yenibosna Merkez Mahallesi, Sanayi Caddesi üzerinde Çobançeşme Spor Kompleksi olarak faaliyet gösteriyordu.
(İHA)
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