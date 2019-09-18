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Dünya şampiyonu Sabriye Şengül ilk kez Trabzon’da ringe çıkacak!

Türkiye’nin ve Trabzon’un gururu profesyonelde 2 kez dünya kick boks şampiyonu olan Sabriye Şengül, 19 Ekim’de Hayri Gür Kapalı Spor Salonu’nda Alman dünya kick boks şampiyonu rakibiyle yapacağı maç için ringe çıkacak.

Spor 18.09.2019, 13:08
Dünya şampiyonu Sabriye Şengül ilk kez Trabzon’da ringe çıkacak!
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Türkiye’nin ve Trabzon’un gururu profesyonelde 2 kez dünya kick boks şampiyonu olan Sabriye Şengül, 19 Ekim’de Hayri Gür Kapalı Spor Salonu’nda Alman dünya kick boks şampiyonu rakibiyle yapacağı maç için ringe çıkacak.

Ayrıca Türk ve uluslararasi yabancı şampiyon sporcularında maç yapacağı büyük gece ulusal TV kanalımız ve Avrupa televizyonundan da 150 ülkede canlı yayınlanacak. Organizyasyon ülkemizin ve Trabzon’un tanıtımına da katkı sağlayacak. Bu büyük organizyasyonda Dünya şampiyonu Sabriye Şengül tüm Trabzon halkını ve sevenlerine, ’Türkiye’de ve dünyanın bir çok ülkesinde maçlarını çıktığını, Türkiyeyi dünyada ve ülkemizde Trabzonlu biri olarak başarıyla temsil ettiğini bundan dolayı gurur duyduğunu, İlk kez Trabzon’da halkının önünde ringe çıkacağını’ söyledi. ’Bu benim için bir ilk olacak’ diyen Şengül, beni yakından tanıyan sevenlerimin önünde Trabzon’da maç yapacak olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım’ dedi.

Şengül sözlerine şöyle devam etti:

"Trabzon halkını ve tüm sevenlerimin beni desteklediklerini ve dualarını esirgemediklerini biliyorum.B urdan hepsini çok teşekkür ediyorum. Allahın izniyle bu maçımı da alıp onlara armağan etmek istiyorum.Tüm Trabzon halkını ve sevenlerimi 19 Ekimde Hayri Gür kapalı spor salonuna o gece maçıma bekliyorum. Özellikle bana herzaman destek olan Sayın İç İşleri bakanımız Süleyman Soylu’ya Trabzon Büyük Şehir Belediyesine Spor İl Müdürlüğü’ne ve Ticaret Odası başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum"

Ayrıca Sabriye Şengül’ün maçına ünlü isimlerin de katılacağı açıklandı.

(Şeyda Öksüz /İHA)
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