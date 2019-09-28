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Dünya Supersport 300 Şampiyonası

- Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, "superpole" yarışını 9. sırada bitirdi

Spor 28.09.2019, 18:26
Dünya Supersport 300 Şampiyonası
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İSTANBUL (AA) - Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın "superpole" yarışını 9. sırada tamamladı.

Turkish Puccetti Takımı'nda yarışan milli motosikletçi, Fransa'da Magny-Cours'ta, piste çıktı.

Bahattin Sofuoğlu, sıralama turu mücadelesi "superpole" yarışında 2.03.025'lik dereceyle 9. oldu.

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı yarın yapılacak.



#Bahattin Sofuoğlu #Dünya Supersport 300 Şampiyonası #Superpole
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