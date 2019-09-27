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Dünya Ümitler Judo Şampiyonası

- Kazakistan'da süren şampiyonada kadınlar 63 kiloda Habibe Afyonlu altın madalya kazanırken, erkekler 73 kiloda Musa Şimşek ise ikinci oldu

Spor 27.09.2019, 15:40
Dünya Ümitler Judo Şampiyonası

ANKARA (AA) - Kazakistan'da süren Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda Türkiye, birer altın ve gümüş madalya aldı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlar 63 kiloda Habibe Afyonlu altın, erkekler 73 kiloda Musa Şimşek ise gümüş madalya kazandı.

Habibe Afyonlu finalde Japon Airi Yazawa'yı 23 saniyede ipponlayarak dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Musa Şimşek ise finalde Çekyalı rakibi Adam Kopecky'e yenilerek ikincilik kürsüsünde yer aldı.

Şampiyonada mücadele eden diğer Türk sporculardan 57 kiloda Özlem Yıldız ve 63 kiloda Ayten Mediha Yeksan ise dereceye giremedi.

Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda yarın kadınlar +70 kiloda Hilal Öztürk ve erkekler +90 kiloda Münir Ertuğ tatamiye çıkacak.






#Dünya Ümitler Judo Şampiyonası #Habibe Afyonlu #Musa Şimşek
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