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Dünya Ümitler Judo Şampiyonası

- Kadınlar +70 kiloda Hilal Öztürk, dünya üçüncüsü oldu - Türkiye, ülke sıralamasında 2 altın, birer gümüş ve bronz madalyayla ikinci sırada yer aldı

Spor 28.09.2019, 15:25
Dünya Ümitler Judo Şampiyonası

ANKARA (AA) - Kazakistan'da süren Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda, kadınlar +70 kiloda Hilal Öztürk bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre, Almatı kentindeki şampiyonada Türk sporcu, bronz madalya maçında Fransız Liz Ngelebeya'yı ipponla yenerek, kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.

Bu arada, şampiyonada ferdi müsabakalar sona ererken Türkiye, ülke sıralamasında 2 altın, birer gümüş ve bronz madalyayla ikinciliği elde etti.

Şampiyonada bugün tatamiye çıkan Türk judoculardan erkekler +90 kiloda Münir Ertuğ ilk turda Kazak rakibi Bakhtiyar Surtebayev'e yenilerek elendi.

Dünya Ümitler Judo Şampiyonası yarın yapılacak karma takımlar müsabakalarıyla sona erecek. İlk turu maç yapmadan geçen Türkiye, çeyrek finalde Kazakistan-Moğolistan müsabakasının galibiyle karşılaşacak.





#Dünya Ümitler Judo Şampiyonası #Hilal Öztürk #kazakistan
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