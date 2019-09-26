Dünya Ümitler Judo Şampiyonası
- Kadınlar 48 kiloda Buketnur Karabulut beşinci oldu
Spor 26.09.2019, 15:18
ANKARA (AA) - Kazakistan’ın AlmatI kentinde devam eden Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nın ikinci gününde tatamiye çıkan kadınlar 48 kiloda Buketnur Karabulut beşinci sırada yer aldı.
Şampiyonada yarın kadınlar 57 kiloda Özlem Yıldız, 63 kiloda Ayten Mediha Yeksan ve Habibe Afyonlu ile erkekler 73 kiloda Musa Şimşek mücadele edecek.
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