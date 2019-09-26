Son Dakika
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı
80 arama kurtarma uzmanı İstanbul’a sevk edildi
YÖK, üniversitelerin karnelerini açıkladı
Şirinevler’de yan yatan bir bina boşaltıldı
Deprem nedeniyle duruşmalara ara verildi
Depremde bir kişinin kafasına tuğla düştü

Dünya Ümitler Judo Şampiyonası

- Kadınlar 48 kiloda Buketnur Karabulut beşinci oldu

Spor 26.09.2019, 15:18
Dünya Ümitler Judo Şampiyonası
banner63

ANKARA (AA) - Kazakistan’ın AlmatI kentinde devam eden Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nın ikinci gününde tatamiye çıkan kadınlar 48 kiloda Buketnur Karabulut beşinci sırada yer aldı.

Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre Türk sporcu, bronz madalya maçında İtalyan rakibi Aasunta Scutto'a yenilerek beşinciliği elde etti.

Şampiyonada yarın kadınlar 57 kiloda Özlem Yıldız, 63 kiloda Ayten Mediha Yeksan ve Habibe Afyonlu ile erkekler 73 kiloda Musa Şimşek mücadele edecek.


#Buketnur Karabulut #Dünya Ümitler Judo Şampiyonası
Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 26 Eylül 2019
İmsak 05:10
Güneş 06:33
Öğle 12:45
İkindi 16:07
Akşam 18:46
Yatsı 20:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Atletico Madrid 6 13
3. Athletic Bilbao 6 12
4. Granada 6 11
5. Barcelona 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Sevilla 5 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Deportivo Alaves 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 6 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@