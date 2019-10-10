Dünya ve olimpiyat şampiyonu özel sporcudan Mehmetçik'e destek
Dünya ve olimpiyat şampiyonu özel sporcu Ali Topaloğlu, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için dua etti.
SAMSUN (AA) - Dünya ve olimpiyat şampiyonu özel sporcu Ali Topaloğlu, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için dua etti.
Down sendromlu milli atlet Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınırda ve sınır ötesinde görev yapan tüm askerlere dua edip, destek verdiğini söyledi.
Askerlerin vatanın gururu olduğunu dile getiren Topaloğlu, "Askerlerimiz inşallah başarı ile dönecektir. Dualarımız ve bütün kalbimiz kahraman askerlerimizle beraberdir. Mehmetçik'in ayağına taş değmesin. Allah korusun. Cumhurbaşkanımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.
Şampiyon sporcunun antrenörü Musa Davulcu da vatanın bütünlüğünün korunması için birlik ve beraberliğin tam olması gerektiğini vurguladı. Teröre karşı mücadele eden güvenlik güçlerinin bu kutsal görevde başarılı olmaları için dua ettiklerini belirten Davulcu, "Devletimizin, milletimizin ve askerimizin sonuna kadar yanındayız. Hiçbir kuvvet buna engel olamaz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın arkasındayız. Askerimizin ayağına taş değmesin. Allah korusun. İnşallah muvaffakiyetle yurdumuza dönerler." diye konuştu.
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