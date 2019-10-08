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Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası

- Şampiyonada 100 kiloda Halil İbrahim Yağcı altın, 62 kiloda ise Kenan Bektaş gümüş ve Ersin Başar bronz madalya kazandı

Spor 08.10.2019, 22:51
Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda Türk sporcular birer altın, gümüş ve bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleşen şampiyonada veteran milli sporcuların 3 madalya aldığı ifade edildi.

Milli sporculardan 100 kiloda Halil İbrahim Yağcı'nın altın, 62 kilo mücadelesinde ise Kenan Bektaş'ın gümüş, Ersin Başar'ın bronz madalya kazandığı belirtildi.

#Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası #Ersin Başar #Gümüş #Halil İbrahim Yağcı #Kenan Bektaş #madalya #tiflis
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