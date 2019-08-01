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Dünya Yıldızılar Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil müsabakaları başlıyor  

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da devam eden Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil müsabakaları yarın başlıyor. 

Spor 01.08.2019, 22:36 01.08.2019, 22:42
Dünya Yıldızılar Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil müsabakaları başlıyor  

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da devam eden Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil müsabakaları yarın başlıyor. 
İlk gün mindere çıkacak olan güreşçiler şöyle:
48 kiloda Berat Keskin, ABD'li Cory Daniel Land ile karşılaşacak. Rakibini yenerse Hintli / Kırgız galibiyle karşılaşacak. 55 kiloda Seyitcan Beytekin, Arjantinli Hernan David Almendra ile karşılaşacak. 65 kiloda Müslüm Barga, Macar Attila Tamas Toesmagi ile, rakibini yenerse Gürcü / Çekyalı galibiyle karşılaşacak. 80 kiloda Yunus Gölbaşı, İranlı Kamran Abdolreza ile karşılaşacak. 110 kiloda Ömer Aygül ise Hintli Sonu Sonu ile, onu yenerse ABD/Gürcü galibiyle karşılaşacak.

#grekoromen stil müsabakaları #Dünya Yıldızılar Güreş Şampiyonası
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