Dünya Yol Bisikleti Şampiyonası
- Elit erkekler yol yarışı kategorisinde Danimarkalı Mads Pedersen, dünya şampiyonu oldu
İSTANBUL (AA) - Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından düzenlenen Dünya Yol Bisikleti Şampiyonası'nın elit erkekler yol yarışı kategorisinde Danimarkalı Mads Pedersen, altın madalyaya ulaştı.
Pedersen, 6 saat 27 dakika 28 saniyelik derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçerek dünya şampiyonu oldu. 23 yaşındaki Pedersen, Dünya Yol Bisikleti Şampiyonası'nın elit erkekler kategorisinde birinciliğe ulaşan ilk Danimarkalı olarak tarihe geçti. Yarışta İtalyan Matteo Trentin ikinci, İsviçreli Stefan Küng ise üçüncü sırayı aldı.
Organizasyonun elit kadınlar yol yarışında Hollandalı Annemiek van Vleuten şampiyonluğa uzanmıştı. Elit erkekler bireysel zamana karşı mücadelesinde Avustralyalı Rohan Dennis, elit kadınlar bireysel zamana karşı yarışında ise ABD'li sporcu Chloe Dygert şampiyon olmuştu.
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