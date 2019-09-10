Düzce seyircisi Darıca Gençlerbirliği maçını 1 TL’ye izleyecek

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak Düzcespor - Darıca Gençlerbirliği karşılaşması bilet fiyatı 1 TL olarak belirlendi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Düzcespor, 11 Eylül 2019 günü 18 Temmuz Şehir Stadyumunda Darıca Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Düzcespor Yönetim Kurulu aldığı karar ile oynanacak olan kupa maçının bilet fiyatını taraftarların gelebilmeleri ve destek olmaları adına 1 TL olarak kararlaştırıldı.

(Ali Yıldız/İHA)