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Eczacıbaşı VitrA geleceğin yıldızlarını arıyor

İSTANBUL (AA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı VitrA, yeni sezon öncesi düzenlenecek altyapı seçmeleriyle geleceğin yıldızlarını arıyor.Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonu öncesi...

Spor 29.08.2019, 09:39 29.08.2019, 12:45
Eczacıbaşı VitrA geleceğin yıldızlarını arıyor
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İSTANBUL (AA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı VitrA, yeni sezon öncesi düzenlenecek altyapı seçmeleriyle geleceğin yıldızlarını arıyor.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonu öncesi yapılacak olan altyapı seçmeleri, 7 Eylül Cumartesi günü Ayazağa Eczacıbaşı Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

Seçmelere 2008-2010 yılları arasında doğmuş kız sporcular katılabilecek.

#Altyapı seçmeleri #Eczacıbaşı VitrA #Vestel Venus Sultanlar Ligi #voleybol
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