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Eczacıbaşı VitrA, hazırlık turnuvasında birinci oldu

İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'da katıldığı turnuvayı birinci bitirdi.Eczacıbaşı Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, turuncu-beyazlı ekip turnuvanın ilk...

Spor 29.09.2019, 23:32
Eczacıbaşı VitrA, hazırlık turnuvasında birinci oldu


İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'da katıldığı turnuvayı birinci bitirdi.

Eczacıbaşı Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, turuncu-beyazlı ekip turnuvanın ilk gününde Il Bisonte Firenze'yi, ikinci gün ise Pomi Casalmaggiore'yi 3-2'lik skorlarla mağlup ederek kupayı kazandı.

Eczacıbaşı VitrA Antrenörü Marco Motta, takımdaki tüm oyuncuları görme açısından turnuvanın önemli olduğunu belirterek, "İyi bir takım ruhu sergiledik. Sezon öncesi oyunumuzu daha da oturtmak için neler yapabileceğimizi görmüş olduk." ifadelerini kullandı.


#Eczacıbaşı VitrA #turnuva #voleybol
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