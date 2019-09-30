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Eczacıbaşı VitrA, hazırlık turnuvasında birinci oldu
İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'da katıldığı turnuvayı birinci bitirdi.Eczacıbaşı Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, turuncu-beyazlı ekip turnuvanın ilk...
Spor 29.09.2019, 23:32
İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'da katıldığı turnuvayı birinci bitirdi.
Eczacıbaşı VitrA Antrenörü Marco Motta, takımdaki tüm oyuncuları görme açısından turnuvanın önemli olduğunu belirterek, "İyi bir takım ruhu sergiledik. Sezon öncesi oyunumuzu daha da oturtmak için neler yapabileceğimizi görmüş olduk." ifadelerini kullandı.
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