Eczacıbaşı VitrA, Kanyon’da voleybolseverlerle buluştu
Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, bu sene sekizincisi düzenlenen Voleybol Kanyon’da etkinliğinde voleybolseverlerle buluştu.
Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, bu sene sekizincisi düzenlenen Voleybol Kanyon’da etkinliğinde voleybolseverlerle buluştu.
Yeni sezonu 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nı kazanarak açan ve odağını uzun lig maratonuna çevirmiş durumda olan Eczacıbaşı VitrA, Voleybol Kanyon’da etkinliğinde spor tutkunlarıyla bir araya geldi.
Taraftarlardan büyük ilgi gören milli oyuncu Hande Baladın, yaptığı açıklamada, “Her sezon başında olduğu gibi taraftarlarımızdan böyle büyük bir ilgi ve destek toplamak bizleri çok mutlu ediyor. Umarım onların da desteğini arkamıza alıp nice güzel başarılara imza atacağız” dedi.
Başarılı orta oyuncu Beyza Arıcı ise, “Geleneksel Voleybol Kanyon’da etkinliğimizde voleybolseverlerle ve küçük taraftarlarımızla buluşmak çok güzeldi. Bu organizasyon sayesinde tribün ve saha arasındaki mesafe kalkıyor ve bu bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oluyor” diye konuştu.(İHA)
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
“Dijitalleşme edebiyatın içeriğini ve kalitesini etkilemiyor“
Milli Halterci Şaziye Erdoğan
Şaziye Erdoğan, "Spor Sohbetleri"ne katılarak şampiyonayı değerlendirdi
|İmsak
|05:34
|Güneş
|06:58
|Öğle
|12:38
|İkindi
|15:39
|Akşam
|18:09
|Yatsı
|19:27
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|8
|15
|2. Alanyaspor
|7
|14
|3. Başakşehir
|8
|14
|4. Galatasaray
|8
|13
|5. Sivasspor
|8
|12
|6. Konyaspor
|7
|12
|7. Fenerbahçe
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Antalyaspor
|8
|11
|10. Malatyaspor
|7
|10
|11. Beşiktaş
|8
|9
|12. Ankaragücü
|8
|9
|13. Göztepe
|8
|9
|14. Denizlispor
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Bursaspor
|8
|15
|4. Ümraniye
|8
|14
|5. Balıkesirspor
|7
|13
|6. Fatih Karagümrük
|7
|12
|7. Altay
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Erzurum BB
|8
|11
|10. Adana Demirspor
|8
|10
|11. İstanbulspor
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|8
|8
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|8
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|8
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Bournemouth
|9
|12
|10. West Ham
|9
|12
|11. Aston Villa
|9
|11
|12. Wolverhampton
|9
|11
|13. Everton
|9
|10
|14. M. United
|8
|9
|15. Sheffield United
|8
|9
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Atletico Madrid
|9
|16
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Getafe
|9
|13
|7. Valencia
|9
|13
|8. Sevilla
|8
|13
|9. Athletic Bilbao
|8
|12
|10. Villarreal
|8
|11
|11. Levante
|8
|11
|12. Osasuna
|9
|11
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Mallorca
|9
|10
|15. Eibar
|9
|9
|16. Celta de Vigo
|8
|9
|17. Real Betis
|8
|9
|18. Deportivo Alaves
|8
|8
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|9
|2