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Eczacıbaşı VitrA kupasını aldı

- VakıfBank'ı 3-2 yenerek 2019 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Eczacıbaşı VitrA'ya kupası törenle verildi

Spor 09.10.2019, 23:26
Eczacıbaşı VitrA kupasını aldı


İZMİR (AA) - Voleybolda 2019 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı VakıfBank'ı 3-2 yenerek kazanan Eczacıbaşı VitrA, kupasını aldı.

İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmada rakibini 3-2 yenen Eczacıbaşı VitrA'ya kupası, maçın ardından düzenlenen törende, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik tarafından verildi.

Maçta yenilen VakıfBank takımı, madalyalarını federasyon yönetim kurulu üyeleri Bahar Mert Üçoklar ve Salih Yıldız'dan aldı.

Öte yandan, maçın en değerli oyuncusu Eczacıbaşı VitrA'dan Tijana Boskovic, seçildi.

Kupanın sahibi Eczacıbaşı VitrA oyuncuları büyük sevinç yaşarken, voleybolcular taraftarlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

#izmir #2019 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası
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