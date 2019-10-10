Eczacıbaşı VitrA kupasını aldı
- VakıfBank'ı 3-2 yenerek 2019 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Eczacıbaşı VitrA'ya kupası törenle verildi
Spor 09.10.2019, 23:26
İZMİR (AA) - Voleybolda 2019 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı VakıfBank'ı 3-2 yenerek kazanan Eczacıbaşı VitrA, kupasını aldı.
Maçta yenilen VakıfBank takımı, madalyalarını federasyon yönetim kurulu üyeleri Bahar Mert Üçoklar ve Salih Yıldız'dan aldı.
Öte yandan, maçın en değerli oyuncusu Eczacıbaşı VitrA'dan Tijana Boskovic, seçildi.
Kupanın sahibi Eczacıbaşı VitrA oyuncuları büyük sevinç yaşarken, voleybolcular taraftarlarla bol bol fotoğraf çektirdi.
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