Edoarda Reja: "İstediğimiz sonucu almaya çalışacağız"
Arnavutluk Teknik Direktörü Edoarda Reja, Türkiye karşısında istedikleri sonucu almaya çalışacaklarını söyledi.
Arnavutluk Teknik Direktörü Edoarda Reja, Türkiye karşısında istedikleri sonucu almaya çalışacaklarını söyledi.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında Türkiye ile deplasmanda karşılaşacak olan Arnavutluk’ta Teknik Direktör Edoarda Reja, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam grubu değerlendirerek, "Grup daha iyi bir hale geliyor. Önemli oyuncular var. Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu. Hakan’ı yakından tanıyorum. Diğer alanlarda da kaliteli oyuncular var. İstediğimiz sonucu alabilmek için maça son konsantremizi sağlamamız gerek. İyi bir maç çıkarmak zorundayız ve maksimum konsantrasyon sağladıktan sonra istediğimiz sonucu almaya çalışacağız" şeklinde konuştu.
"EN İYİ PERFORMANSIMIZI VERMEMİZ LAZIM"
Reja, Türkiye karşısında en iyi performanslarını göstermeleri gerektiğinin altını çizerek, “Elseid Hysaj’nın oynayamayacak olması önemli bir eksik. Önemli bir test olacak. Hem kolektif hem de bireysel olarak nereye ulaştığımızı gösterecek. Pozitif düşüncülere sahibim. En iyi performansımızı vermemiz lazım. İstediğimiz sonuca odaklanmamız lazım" açıklamasını yaptı.
74 yaşındaki teknik direktör, ay-yıldızlıları iyi analiz ettiklerini vurgulayarak, “Bütün maçlarını analiz ettik. Çok kuvvetli farkındayız. İki takım için de karar verici ve yol belirleyici bir maç olacak. Taktik olarak güçlü olmamız lazım. Bütün detaylara karşı dikkatli olmamız lazım. 90 dakika boyunca istikrarlı bir şekilde iyi oyunumuzu sürdürürsek istediğimiz sonucu alabiliriz. Türkiye, yaptığımız hataları iyi değerlendirebilecek oyunculara sahip” değerlendirmesini yaptı.
LEDİAN MEMUSJAHJ: "ZOR BİR MAÇ OLACAK"
Arnavutluk Milli Takım oyuncusu Ledian Memusjahj ise zor bir maç olacağını ifade ederek, "Hazırlıklardan memnunum. Yine de iyi bir oyun çıkartacağımızı düşünüyorum. Şanslarımız var. Biliyorum ki zor maç olacak. Elimizden geleni yapacağız. Türkiye için de zor bir maç" şeklinde konuştu.
32 yaşındaki futbolcu, Türkiye’ye 2 yıl önce hazırlık maçında mağlup olduklarını aktararak, “2 yıl içinde çok şey değişti. Yeni hocam ve yetenekli oyuncular var. Yeni oyuncular uyum sağlamaya çalışıyorlar. Ama biraz daha zamana ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
(Bora Akyol/İHA)
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