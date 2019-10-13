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Efecan Karaca ile Abdulkadir Parmak, aday kadrodan çıkarıldı
İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı'nda Efecan Karaca ile Abdulkadir Parmak, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. hafta maçında...
Spor 13.10.2019, 10:54
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. hafta maçında yarın Fransa ile deplasmanda karşılaşacak milli takımda sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca'nın aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.
Açıklamada, Efecan'ın Aytemiz Alanyaspor'da yaşadığı sakatlığa bağlı olarak karın kası, Abdulkadir'in ise sol kasığıyla ilgili şikayetlerinin devam etmesi sebebiyle Fransa kafilesinde yer almadığı kaydedildi.
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