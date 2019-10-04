Efeler Ligi'ne yeni isim sponsoru

İSTANBUL (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile sigorta şirketi AXA Sigorta arasında Efeler Ligi'nin isim sponsorluğu için 2 sezonluk anlaşma yapıldı.

AXA Sigorta Genel Müdürlüğü Binası'nda gerçekleştirilen imza törenine, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AXA Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Yavuz Ölken, AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı ve icra kurulu üyesi Firuzan İşcan katıldı.

Anlaşma kapsamında Türkiye'nin erkek voleybolundaki en üst ligi AXA Sigorta Efeler Ligi adını aldı.

Sponsorluk anlaşmasında konuşma yapan Mehmet Akif Üstündağ, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Türkiye Voleybol Federasyonu olarak, Türk voleybolunun markalaşması ve kurumsal bir yapıya kavuşması için büyük atılımlarda bulunduk. Bu atılımlardaki en büyük pay sahipleri ise kulüplerimiz ve sponsorlarımızdır. Yeni markalaşma stratejimiz doğrultusunda 2019-2020 voleybol sezonuyla 50. sezonuna 'merhaba' diyecek Efeler Ligi müsabakalarını AXA Sigorta isim sponsorluğuyla izleyecek olmaktan çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon voleybol kalitesi yüksek bir ligin kendilerini beklediğini ifade eden Üstündağ, şunları kaydetti:

"Türk voleybolunun gelişmesi için yaptığımız sponsorluk anlaşmaları ile daha iyi noktalara geleceğimize inanıyor, şimdiden mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Sizlerin huzurunuzda bir kez daha sponsorluğumuzun hayırlı olmasını temenni ediyor, voleybolun yaygınlaşmasına ve tanıtımına katkılarından dolayı AXA Sigorta’ya teşekkür ediyorum."

AXA Sigorta Üst Yöneticisi Yavuz Ölken, Kupa Volley'in de isim sponsoru olduklarını hatırlatarak, "İş birliğimizi, bir adım ileri taşıyarak Efeler Ligi resmi isim sponsoru olmak bizim için de bir gurur kaynağı." diye konuştu.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk devre karşılaşmaları, 27 Ekim-15 Aralık, ikinci devre karşılaşmaları ise 18 Ocak-14 Mart 2020 tarihlerinde oynanacak.