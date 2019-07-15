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Efeler Ligine Beşiktaş'ın yerine Sorgun Belediyespor

Spor 15.07.2019, 17:56 15.07.2019, 19:07 Emir Yılmaz
Efeler Ligine Beşiktaş'ın yerine Sorgun Belediyespor

Beşiktaş Erkek Voleybol Takımı Ligden Çekildi!

Geçtiğimiz sezonda voleybolda efeler ligine yükselen Beşiktaş Spor Kulübü, yükselmesine rağmen lige bu sezon da katılmayacağını açıkladı. Beşiktaş’ın ligden çekilmesinin ardından onun yerine Türkiye Voleybol Federasyonu, Sorgun Belediye Sporu davet ettiğini açıkladı. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Sorgun Belediye Spor davet edilmesinin ardından, grupta üçüncü olan başarılı Yozgat ekibi, efeler liginde yeni sezonda mücadele edecek.

Erkekler Voleybol 1. Lig Final müsabakalarında Beşiktaş Erkek Voleybol Takımı, Sorgun Belediye Spor Erkek Voleybol Takımını 3 – 1 yenerek Bursa Büyükşehir Belediye Spor ’un ardından Efeler Ligi’ne yükselmeye hak kazanmıştı.  Ancak, başarılı ekibin Efeler Ligine katılmayacaklarını açıklamalarının ardından gözler bu kez Erkekler Voleybol 1. Liginde üçüncü olan takım Sorgun Belediye Spora çevrildi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Efeler Ligine davet edilen Sorgun Belediye Spor daveti kabul ederek Beşiktaş Erkek Voleybol Takımı yerine Efeler Liginde mücadele etmeye hak kazandı.

Kayseri Atatürk Spor Salonu’nda Erkekler Voleybol 1. Lig Final karşılaşmalarında, Bursa Büyükşehir Belediye Spor Erkek Voleybol Takımı, Palandöken Belediye Sporu 3 – 0 ezici bir üstünlükle yenerek, Efeler Ligine çıkmaya hak kazanan ilk takım olmuştu. Aynı gün yapılan diğer karşılaşmada ise Beşiktaş Erkek Voleybol Takımı ile karşılaşan Sorgun Belediye Spor, Beşiktaş’a 3 – 1 yenilerek Efeler Ligine katılma hakkını kaybetmişti. Ancak kazanmasına rağmen Efeler Liginde mücadele etmeyeceğini açıklayan Beşiktaş Spor Kulübü ligden çekilmiş ve yerine Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Sorgun Belediye Spor davet edilmişti.

Sorgun Belediye Spor Efeler Liginde!

Beşiktaş Erkek Voleybol Takımının Efeler Liginde yer almayacağını açıklamasının ardından, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Efeler Liginde mücadele etmek için davet edilen Sorgun Belediye Spor bu daveti kabul ederek, Beşiktaş Erkek Voleybol takımı yerine Efeler Liginde mücadele etmeye hak kazandı.

Sorgun Belediye Başkan Vekili Ergin Gül, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan davet hakkında yaptığı açıklamada, bu davetten dolayı memnun olduklarını defalarca dile getirmiştir. Sorgun Belediye Spor Erkek Voleybol Takımının Efeler Liginde mücadele etmeye başlayacağının kesinleşmesinin ardından, Sorgun Belediye Spor Kulübü olağanüstü kongre kararı alarak, Türkiye’nin en önemli voleybol liginde mücadele edecek olan takımlarının yeni bir yönetim ve kadroyla sezona başlamasını hedeflemektedir.

Beşiktaş takımının Efeler Ligine katılmamasının ardından lige davet edilen Sorgun Belediye Spor, yeni sezonda Efeler Liginde başarılı bir performans sergilemesi beklenmektedir Olağanüstü kongrede de yeni transfer kararlarının alınacağı düşünülmektedir.

#Beşiktaş #Beşiktaş Erkek Voleybol Takımı #Beşiktaş Spor Kulübü #Sorgun Belediye Spor #efeler ligi #Ergin Gül
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