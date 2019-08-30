Ege'nin iki temsilcisi birbirlerine rakip
- Süper Lig'de ilk 2 haftada gol atamayan ve puanı bulunmayan Göztepe, ilk 2 maçını kayıpsız geçen ve gol yemeyen Yukatel Denizlispor'u konuk edecek
İZMİR (AA) - Süper Lig'de ilk 2 haftada gol atamayan tek takım konumunda bulunan ve puan alamayan Göztepe, yarın ilk 2 maçını kayıpsız geçen Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.
Ligini ilk maçında Antalyaspor'a 1-0, geçen hafta da Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Göztepe, ilk 2 haftayı puansız geçti. Ligde gol atmayan tek takım konumundaki Göztepe, üçüncü haftaya kendisi gibi puanı bulunmayan Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir'in ardından averajla son sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekip, 3. hafta mücadelesinde yarın bir diğer Ege temsilcisi Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.
Süper Lig'e 7 yıl aradan sonra döndükten sonra ilk hafta Galatasaray'ı, geçen hafta da Antalyaspor'u aynı skorlarla 2-0 mağlup eden Yukatel Denizlispor, ligde gol yemeyen tek ekip. Sezona ikide iki yaparak başlayan 4 ekipten biri olan Yukatel Denizlispor averajla 3. durumda yer alıyor.
Göztepe ile Yukatel Denizlispor arasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak müsabakada hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.
- Göztepe, rakibini Süper Lig'de yenemedi
Süper Lig'de rakibiyle 7. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki 6 maçta rakibini yenemedi.
Yukatel Denizlispor'un 4 galibiyetinin bulunduğu geride kalan müsabakalarda 2 karşılaşma da berabere sona erdi. Yeşil-siyahlı ekibin 12 gol attığı maçlarda Göztepe ise 6 gole imza attı.
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