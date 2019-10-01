Eker I Run 2019 Koşusu'na doğru





İSTANBUL (AA) - Bursa'da 6 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek Eker I Run 2019 Koşusu'nun basın toplantısı yapıldı.

Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) Levent'teki merkezinde düzenlenen toplantıya, Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker, Eker Süt Ürünleri Marka Müdürü Özge Kiraz, Eker I Run Yarış Direktörü ve Macera Akademisi Yönetici Ortağı Caner Odabaşoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Ulakçı ile Adım Adım Dönem Başkanı Kıvanç Ergun katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Nevra Eker, organizasyonun ilk kez düzenlediği 2014'te koşmaya başladığını belirterek, "Bu organizasyon beni koşu gibi çok keyifli bir sporu hayatımın parçası yapmama ve daha sağlıklı bir birey olmama vesile oldu. Bu sene altıncısını yapacağımız Eker I Run koşusuyla ben de hedeflerimi büyüttüm. İlk maraton denememi 2018'de yapmıştım ve maratonun insan bedenini ne kadar zorlayıcı ve yıpratıcı bir deneyim olduğunu yaşayarak gördüm. Bu sene Eker Süt Ürünleri'nin kuruluşunun 42. yılını kutlarken, Eker I Run Koşusu'na 42 kilometrelik bir parkur da ilave etmek istedik." ifadelerini kullandı.

Eker I Run'da her yıl sporseverleri çok anlamlı bir etkinliğin parçası haline getirdiklerini aktaran Özge Kiraz, "Bu yıl toplamda 13 sivil toplum kuruluşu, projelerini gerçekleştirmek için Eker I Run'da bağış koşusu düzenleyecek. Geçtiğimiz yıl kolektif yardımseverlik koşusunu Türkiye'de tanıtmak ve yaygınlaştırmak için kurulan ilk sivil toplum oluşumu Adım Adım'ın desteğiyle toplamda 120 bin 554 lira bağış toplanmıştı. Bu yıl, bu meblağın da üzerine çıkacağımızı, ayrıca geçtiğimiz yılki bin 983 bağışçı sayımızı da artıracağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Caner Odabaşoğlu ise koşu için şu ana kadar 2 bin civarında kayıt yaptırıldığını vurgulayarak, "www.ekerkosu.com adresindeki online kayıt sürecimiz, yarın 17.00'da sona erecek. Sonrasında dileyen sporseverler, 4-5 Ekim tarihlerinde iki gün boyunca Eker Meydan'da kurulacak kayıt bölgesinden kayıt yaptırabilecekler. 42 kilometre maratonu birincisine Marsilya Maratonu'na katılma hakkı ve seyahat desteği, 15 kilometre şampiyonumuza da Marsilya Yarı Maratonu'na katılma hakkı ve seyahat desteği sunacağız." şeklinde görüş belirtti.

Eker Süt Ürünleri tarafından her yıl Bursa'da gerçekleştirilen Eker I Run, 2019 yılında da kalbi iyilikle çarpan sporseverleri buluşturacak. Organizasyonun en özel etkinliği ise Türkiye'nin ilk dağdan aşağı yol maratonu olan 42 kilometre koşusu olacak.

Organizasyon, sporculara 42 kilometre maratonu, 15 ile 5 kilometre parkuru, Özel Sporcular Koşusu ve Paten Yarışı olmak üzere beş farklı kategoride yarışma ve ayrıca yardımseverlik koşusuna katılma imkanı sunacak.