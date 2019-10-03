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Elazığ İl Özel İdare, Iva Slonjsak'ı transfer etti
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Elazığ İl Özel İdare, Hırvat oyuncu Iva Slonjsak'ı kadrosuna kattı.
Spor 03.10.2019, 23:18 03.10.2019, 23:27
ELAZIĞ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Elazığ İl Özel İdare, Hırvat oyuncu Iva Slonjsak'ı kadrosuna kattı.
Genç oyuncunun takıma büyük fayda sağlayacağı kaydedilen açıklamada, "Takıma yeni katılan Iva Slonjsak'a bordo-beyaz forma altında nice başarılar temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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