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Elazığ İl Özel İdare, Iva Slonjsak'ı transfer etti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Elazığ İl Özel İdare, Hırvat oyuncu Iva Slonjsak'ı kadrosuna kattı.

Spor 03.10.2019, 23:18 03.10.2019, 23:27
Elazığ İl Özel İdare, Iva Slonjsak'ı transfer etti

ELAZIĞ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Elazığ İl Özel İdare, Hırvat oyuncu Iva Slonjsak'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Çukurova Basketbol takımında forma giyen 22 yaşındaki Slonjsak'ın transfer edildiği belirtildi.

Genç oyuncunun takıma büyük fayda sağlayacağı kaydedilen açıklamada, "Takıma yeni katılan Iva Slonjsak'a bordo-beyaz forma altında nice başarılar temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

#basketbol #Elazığ İl Özel İdare #Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi #Iva Slonjsak #transfer
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