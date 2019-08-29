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"Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kura çekiminin ardından yaptığı açıklamada bu heyecanı yaşamanın çok güzel bir olduğunu vurgulayarak, "Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız" dedi.

Spor 29.08.2019, 21:19
"Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız"
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kura çekiminin ardından yaptığı açıklamada bu heyecanı yaşamanın çok güzel bir olduğunu vurgulayarak, "Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız" dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından A Grubu’nda Paris Saint-Germain, Real Madrid CF ve Clubbe Brugge ile eşleşti. Teknik Direktör Fatih Terim, kuranın ardından Galatasaray Televizyonu’na açıklamalarda bulunarak, “Öncelikle Türk futbolu ve Galatasaray camiasına hayırlı olsun. Çekebileceğimiz en önemli gruplardan birini çektik. Herkes bazı grupları istiyor ama o grupların da kolay olmadığı bir gerçek. Şampiyonlar Ligi’nin içinde olmak, o müziği duymak, kuraya hazırlanmak, herkesin o takım çıksın bu takım çıksın diye içinin kıpır kıpır olması bile çok güzel bir şey. Bu heyecanı yaşamak çok güzel bir şey" diye konuştu.

"PSG BU TURNUVANIN FAVORİLERİNDEN BİR TANESİ"

Terim, Fransız ekibi Paris Saint-Germain bu turnuvanın favorilerinden bir tanesi olduğunu vurgulayarak, "Özellikle geçen seneki kayıptan sonra bu sene daha iyi hazırlanacaklardır. Real Madrid’i zaten söylemiyorum. Bir önceki yılın şampiyonu onlardı. Turnuvanın favorileri sayılsa ikisi onlar olurdu. Diğer rakibimiz de Club Brugge. Daha evvel Galatasaray’ın eşleştiği bir takım. Son yıllarda Belçika futbolunun Genk ile birlikte yükselen temsilcilerinden biri. Galatasaray olarak biz kendimizi en iyi şekilde hazırlayıp sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sonuç ne olur bilmiyorum ama en iyi şekilde temsil etmeye, elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız. Sonuç ne olursa olsun biz buna hazırlıklıyız. Galatasaray camiasına ve herkese hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

(İHA)
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