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Elneny Beşiktaş'ta

- Siyah-beyazlılar, Mısırlı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı

Spor 31.08.2019, 12:10 31.08.2019, 17:06
Elneny Beşiktaş'ta
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İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, Mısırlı orta saha oyuncusu Muhammed Elneny'yi transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtilerek, "Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Muhammed Elneny'ye, 'Beşiktaş ailesine hoş geldin' der, başarılar dileriz." denildi.

Elneny, 2015-2016 sezonunun devre arasında İsviçre ekibi Basel'den İngiliz kulübü Arsenal'e transfer oldu. Son 3,5 sezondur Arsenal forması giyen Mısırlı ön libero, geride kalan sezonda 17 resmi maçta forma giydi.

#Beşiktaş #futbol #Muhammed Elneny #süperlig
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