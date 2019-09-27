Emlak Konut, Florya ve Riva projelerini feshetti
- Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile 2016 yılında imzalanan protokolleri feshettiğini duyurdu
Spor 27.09.2019, 15:09
İSTANBUL (AA) - Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Beykoz ve Florya'da proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile 2016 yılında imzalanan protokolleri feshettiğini bildirdi.
Emlak Konut GYO tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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