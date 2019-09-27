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Emlak Konut, Florya ve Riva projelerini feshetti

- Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile 2016 yılında imzalanan protokolleri feshettiğini duyurdu

Spor 27.09.2019, 15:09
Emlak Konut, Florya ve Riva projelerini feshetti
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İSTANBUL (AA) - Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Beykoz ve Florya'da proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile 2016 yılında imzalanan protokolleri feshettiğini bildirdi.

Emlak Konut GYO tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesinde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Şenlik Mahallesinde kain taşınmaz (Florya) üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokoller fesih edilmiştir."



#Emlak Konut #proje fethi
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