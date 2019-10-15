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Emmanuel Adebayor takıma katıldı

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Togolu futbolcusu Emmanuel Adebayor bugün takıma katılarak çalışmalara başladı.

Spor 15.10.2019, 09:34 15.10.2019, 10:15
Emmanuel Adebayor takıma katıldı

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Togolu futbolcusu Emmanuel Adebayor bugün takıma katılarak çalışmalara başladı.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Pazar günü oynanacak olan Kasımpaşa maçı hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenman şile sürdürdü. Bugün yapılan antrenmana ülkesinden dönen Adebayor yer aldı.

Ligde son oynanan Göztepe A.Ş maçı sonrası ülkesine giden Togolu futbolcu bugün sabah Kayseri’ye geldi ve öğlen yapılan antrenmanda yer aldı. Oldukça keyifli olan Emmanuel Adebayor ilk olarak yeni teknik ekip ile tanıştığı öğrenildi.

(AG-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#Emmanuel Adebayor #spor #takım #futbol #İstikbal Mobilya Kayserispor
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