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Emre Belözoğlu bin 542 gün sonra yeniden Fenerbahçe formasıyla

Fenerbahçe’ye 4 sezon sonra geri dönen Emre Belözoğlu, Gazişehir Gaziantep maçıyla bin 542 gün sonra ilk kez sarı-lacivertli formayı resmi bir maçta sırtına geçirdi.

Spor 19.08.2019, 20:30
Emre Belözoğlu bin 542 gün sonra yeniden Fenerbahçe formasıyla

Fenerbahçe’ye 4 sezon sonra geri dönen Emre Belözoğlu, Gazişehir Gaziantep maçıyla bin 542 gün sonra ilk kez sarı-lacivertli formayı resmi bir maçta sırtına geçirdi.

Geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir’de forma giyen ve yaz transfer döneminde bedelsiz olarak 4 sezon sonra Fenerbahçe’ye geri dönen Emre Belözoğlu, tam 1542 gün sonra ilk kez resmi bir mücadelede sarı-lacivertli formayı giydi. 39 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe formasını son olarak 30 Mayıs 2015 tarihinde oynanan Kasımpaşa maçında giymişti.

Maça ilk 11’de başlayan Emre, bu mücadeleye kaptan pazubandı ile çıktı.

(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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