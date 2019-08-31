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Emre Mor: "İspatlamam gereken her şeyi gelecek haftalarda göstereceğim"
Galatasaray’ın genç futbolcusu Emre Mor, Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kart için özür dilerken, ispatlaması gereken her şeyi gelecek haftalarda göstereceğini ve en iyi Emre’yi sahada izleteceğini söyledi.
Spor 31.08.2019, 14:17 31.08.2019, 14:24
Galatasaray’ın genç futbolcusu Emre Mor, Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kart için özür dilerken, ispatlaması gereken her şeyi gelecek haftalarda göstereceğini ve en iyi Emre’yi sahada izleteceğini söyledi.
(İHA)
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