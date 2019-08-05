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Emre Sakçı olimpiyat vizesi aldı
Milli yüzücü Emre Sakçı, Türkiye Turkcell Kulüplerarası Uzun Kulvar Genç-Açık Yaş Türkiye Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme müsabakasında 100 metre kurbağalamada 58.85 derecesiyle Tokyo Olimpiyatları vizesi aldı.
Spor 03.08.2019, 13:21 03.08.2019, 17:03
Milli yüzücü Emre Sakçı, Türkiye Turkcell Kulüplerarası Uzun Kulvar Genç-Açık Yaş Türkiye Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme müsabakasında 100 metre kurbağalamada 58.85 derecesiyle Tokyo Olimpiyatları vizesi aldı.
Yüzme Federasyonu, konuyla ilgili paylaşımda bulunarak Emre Sakçı’yı ve antrenörü Türker Oktay’ı tebrik etti.
(İHA)
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