Emzirmenin anne ve bebeğe mucizevi yararlarını biliyor musunuz?

Yapılan bilimsel çalışmalar anne sütünün bebeğe, emzirmenin de anneye sayısız faydası olduğunu ortaya koyuyor. Ancak kimi zaman emzirmek ilk birkaç hafta zorlu geçebiliyor. Buna bir de “sütüm yetmiyor” endişesi eklenince bu mucizevi besin kaynağından bebek mahrum bırakılabiliyor! Oysa bu endişe yersiz. Çünkü sağlıklı bir annede bebeğini dünyaya getirmesiyle birlikte gerekli süt de oluşmaya başlıyor.

Acıbadem Fulya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ülkü Yılmaz Tıraş “Başlarda emzirmede sorunlar yaşanabiliyor. Bebek doğduktan sonra adaptasyon geçiriyor, bu da bir takım sıkıntılara yol açabiliyor. Annenin kendi sağlığında da bir takım sıkıntıları olabiliyor. Ama her bebek emer bunu bilin, yeter ki gereksiz endişeye kapılmayın ve bebeğinizi doğru bir şekilde emzirmeye dikkat edin” diyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ülkü Yılmaz Tıraş, doğru emzirmenin 6 püf noktasını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Sık sık emzirin

Doğumdan sonra, ilk birkaç gün anne sütünden gelen kolostrum çok değerli. Miktar olarak başlarda az miktarda gelen kolostrum bebek için yeterli olurken, annelerde endişeye yol açabiliyor. Oysa bilinmeli ki kolostrumun miktarı 3-4 aylık bebeğe gelen anne sütü kadar çok olmaz; ancak anne bebeğini emzirmeye devam ettikçe süt üretimi artar. Bebeğinizi doyuncaya ve rahatlayıncaya kadar 20 dakika bir memeden emzirin, ardından diğer memeye geçin. Doymadı ise tekrar diğer memeye geçebilirsiniz. Uzun süre aynı memede kalınmaması anne sağlığı açısından önemli. Bebeğiniz her emmek istediğinde mutlaka emmesini sağlayın.

Emzirirken bebeğin üzerine eğilmeyin

Emzirme pozisyonu önemli. Emzirirken rahat pozisyonda olun; rahat bir koltuğa sırtınızı yaslayın; bebeğin üzerine eğilmeyin. Bebeğin burnunun nefes alacak şekilde açık kalmasına dikkat edin. Bebeğinizi yatarak emzirmekten kaçının. Bebeğinizi emzirirken sadece başının değil tüm vücudunun size dönük olmasına dikkat edin. Bebekle annenin vücudu emzirme sırasında birbirine paralel olmalı. Doğru tutuş sağlanamadığında bebek anne sütünü almak zorlaşırken, bebeğin üzerine eğilerek emzirmeye çalışmak annede sırt ağrılarına yol açıyor.

Hijyene dikkat edin

Sık sık duş alın ve her emzirmeden önce ellerinizi mutlaka yıkayın; emzirme öncesi meme ucunuzu sağılan az bir sütle ovuşturup silin. Emzirdikten sonra göğüslerinizi tahriş etmeden sadece suyla temizleyebilirsiniz; diğer bir kolay çözüm olarak da kendi sütünüzden bir miktar sağarak meme başınıza sürülmelidir. Memenizin nemli kalmamasına dikkat edin.

Memeyi doğru kavramasını sağlayın

Emzirirken sadece meme başını değil kahverengi kısmı da bebeğinizin ağzına verin; aksi halde meme başı zedelenerek hem canınızın yanmasına hem de enfeksiyona yol açabilir. Bebeğiniz memeyi yanlış kavradıysa serçe parmağınızı hafifçe bebeğinizin ağzına sokarak meme başını çıkardıktan sonra doğru pozisyonu sağlayıp tekrar emzirebilirsiniz.

Sakin olun

Bebeğinizin emmediğini düşünerek gereksiz yere stres yapmayın çünkü her bebek emer. Stres faktörlerinden olabildiğince kendinizi koruyun. Sakin olduğunuz sürece bebeğinizi emzirebilirsiniz. Kendinize güvenin. Ayrıca bebeğiniz doğar doğmaz çok süt geleceğini düşünmeyin aldığı 2-3 ml bile bebeğe yetebiliyor.

Sütünüz çok da olsa biberonla vermeyin!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ülkü Yılmaz Tıraş “Emzirirken en çok dikkat edilmesi gereken nokta biberon kullanılmaması gerektiği. Bazen anne sütünün çok gelmesinden dolayı biberon ile bebeğe verilebiliyor. Anne sütü bile olsa biberonla vermeyin. Çünkü bebek annesini emerken dil ve damağını farklı şekilde kullanıyor, biberonda farklı bir yöntem kullanıyor. Biberon sütün akışını kolay sağladığı için bebek buna çabuk alışabiliyor ve tercih edebiliyor. Çok gerekli olmadıkça biberon kullanmayın” diyor.