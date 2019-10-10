En iyi genç yetenekler listesinde 2 Türk futbolcu
- İngiliz The Guardian gazetesinin hazırladığı 60 kişilik "dünya futbolunda en iyi genç yetenekler" listesinde, Galatasaray'dan Mustafa Kapı ve Medipol Başakşehir'den Muhammed Emin Sarıkaya yer aldı
Spor 10.10.2019, 16:09
İSTANBUL (AA) - İngiliz The Guardian gazetesinin her yıl hazırladığı "dünya futbolunda en iyi genç yetenekler" listesine, Türkiye'den 17 yaşındaki oyuncular Galatasaraylı Mustafa Kapı ile Medipol Başakşehirli Muhammed Emin Sarıkaya seçildi.
Galatasaray genç takımında forma giyen orta saha Mustafa Kapı ile Başakşehir genç takımında oynayan defans Muhammed Emin Sarıkaya, en iyi genç yetenekler arasında kendilerine yer buldu.
Listede, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 6 maçta 2 gol atan 16 yaşındaki Ansu Fati'de yer aldı.
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