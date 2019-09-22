Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin New York şehrine geldi
TOKİ'nin indirim kampanyası yarın başlıyor
THY ve AnadoluJet yurt içi uçuş paketlerini yeniledi
Akaryakıt istasyonu yakınındaki otluk yangını korkuttu
Yaşayan tarih Fatma Nine, yıllara meydan okuyor
Şehit askerin cenazesi gözyaşlarıyla karşılandı
Rodrigues’in ayak bileğinde zorlanma tespit edildi
Siirt'te 7 terörist etkisiz hale getirildi
Erzincan’da muhtarlık kavgası: 4 yaralı
Tunceli, teröristlere mezar oldu

Ender Kaya: “İlk hedefimiz Euroleague’e kalmak”

Euroleague seçme turunda Lotos Gdynia ile karşılaşacak olan Botaş Spor Kulübü Başantrenörü Ender Kaya, “İlk hedefimiz Euroleague’e kalmak” dedi.

Spor 22.09.2019, 14:00
Ender Kaya: “İlk hedefimiz Euroleague’e kalmak”

Euroleague seçme turunda Lotos Gdynia ile karşılaşacak olan Botaş Spor Kulübü Başantrenörü Ender Kaya, “İlk hedefimiz Euroleague’e kalmak” dedi.

Kadınlar Euroleague seçme turu mücadelesinde sahasında Polonya takımı Lotos Gdynia ile karşılaşacak olan Botaş Spor Kulübü Başantrenörü Ender Kaya, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Başantrenör Kaya, “Euroleague’de doğru basketbol oynamak ve gençlerimizin de orada basketbol oynaması en büyük isteğimiz” şeklinde konuştu.

“BU SENE ANKARA’YA KUPA GETİRMEK İSTİYORUZ”

İlk hedeflerinin Euroleague’e kalmak olduğunu vurgulayan Başantrenör Ender Kaya, “Yeni sezonda şöyle bir kimya oluşturmaya çalıştık. Tecrübeli birkaç oyuncumuz var. Türk milli takımında oynayan oyuncularımıza var. İyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Kendi altyapımızdan çıkarttığımız genç oyuncularımıza bu sezon biraz daha fırsat vermek istedik. Her sezon bunu daha da arttırmak istiyoruz. Planımız ve programımız bu şekilde. Kadro yapımızı iyi kimya ile tutturabilirsek üst sıralara gideceğiz. Özellikle ilk hedefimiz Euroleague kalmak. Bu sene Ankara’ya kupa getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“EUROLEAGUE BASKETBOLDA DAHA ÜST NOKTA”

Euroleague’de çok tecrübeli olmadıklarını belirten Başantrenör Ender Kaya, “Orayı yaşamamız lazım. Kariyerimde Euro Cup var fakat Euroleague olmadı. Euroleague basketbolda daha üst nokta. Futboldaki Şampiyonlar Ligi diyebiliriz. Euroleague’de doğru basketbol oynamak ve gençlerimizin de orada basketbol oynaması en büyük isteğimiz. Biz orada sürpriz galibiyetler ve deplasmanda sıkıştırabileceğimiz takımları göz önünde bulundurursak farklı bir noktaya gidebiliriz. Ama bu bizim için yeni bir organizasyon. Öncelikle kulüp, teknik heyet ve oyuncu grubu olarak tecrübelenmemiz gerekiyor. En büyük avantajımız kadromuzda bulunan Euroleague’de oynamış Quanitra Hollingsworth, Cansu Köksal, Temitope Fagbenle gibi oyuncuların olması” dedi.

(İHA)
Yorumlar (0)
17°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 22 Eylül 2019
İmsak 05:06
Güneş 06:29
Öğle 12:46
İkindi 16:11
Akşam 18:53
Yatsı 20:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Denizlispor 5 8
5. Çaykur Rizespor 5 8
6. Galatasaray 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Göztepe 5 5
12. Antalyaspor 5 5
13. Ankaragücü 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Kasımpaşa 5 4
16. Başakşehir 4 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Adana Demirspor 5 9
3. Fatih Karagümrük 5 9
4. Keçiörengücü 5 9
5. Bursaspor 5 9
6. Hatayspor 4 8
7. Altay 5 8
8. Akhisar Bld.Spor 4 7
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. West Ham 6 11
5. Bournemouth 6 10
6. Tottenham 6 8
7. M. United 6 8
8. Burnley 6 8
9. Sheffield United 6 8
10. Chelsea 5 8
11. Arsenal 5 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 5 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Granada 5 10
2. Sevilla 4 10
3. Real Sociedad 5 10
4. Atletico Madrid 5 10
5. Villarreal 5 8
6. Real Madrid 4 8
7. Athletic Bilbao 4 8
8. Barcelona 5 7
9. Levante 5 7
10. Osasuna 5 7
11. Getafe 5 6
12. Deportivo Alaves 4 5
13. Valencia 5 5
14. Real Betis 5 5
15. Real Valladolid 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@