Engelli dalışçı Beyaz'dan dünya rekoru

ANTALYA (AA) - Engelli sporcu Mustafa Beyaz, Antalya'nın Kaş ilçesinde engelli serbest dalış ip destekli sabit ağırlıkta 1 dakika 15 saniyede 28 metreye dalarak dünya rekoru kırdı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, 7 ülkeden 43 sporcu katıldığı 3. CMAS-TSSF “Kaş Başka” Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve TSSF Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası, bugünkü mücadelelerle devam etti.

Organizasyona katılan engelli Türk sporcu Mustafa Beyaz, engelli serbest dalış ip destekli sabit ağırlıkta 1 dakika 15 saniyede 28 metreye dalarak dünya rekoru kırdı.

Rekorun onaylanması için sonuçlar, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) ile paylaşılacak. Daha önceki CMAS onaylı rekor, yine bir Türk sporcuya aitti. Engelli sporcu Cem Esmeray, 22 metre ile dünya rekorunu elinde bulunduruyordu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyaz, "Aslında zıpkınla balık avı sporuyla ilgileniyorum. Ancak son birkaç yıldır serbest dalış da yapıyorum. Gerçekten çok mutluyum. Zihinsel olarak kararlı, azimli ve cesaretli olduğunuz zaman bütün engeller ortadan kalkıyor. Bunu ispatladığım ve Türkiye’ye böyle bir gurur yaşattığım için çok mutluyum. Bu rekorumda emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.