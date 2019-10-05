Ergin Ataman: "64 sayı ile maç kazanmak zor"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde İspanyol ekibi Barcelona'ya 74-64 yenildikleri maçta kötü oynadıklarını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ataman, ilk yarı hücumda etkisiz kaldıklarını belirtti.

"Bizim için çok kötü bir geceydi." diyen Ataman, "Kötü bir basketbol oynadık. Özellikle Hanga, Micic'i iyi savundu. İkinci yarıda Micic oyuna geri döndü. Skor buldu, pozisyonlar oluşturdu. Maçı çevirme şansımız vardı. Maalesef boş şutları kaçırdık. 29 üçlük kaçırdık. Bunların 20'si boştu. Tempoyu da bulamadık. Geçen seneden beri herhalde 64 sayı attığımız tek maç budur. Geçen yıl 84 sayı ortalama ile oynuyorduk. 64 sayı ile maç kazanmak zor. Savunmada iyi mücadele ettik. Mirotic'in sayıları farkı oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Oyuncuları Krunoslav Simon'un ilk yarıdaki tepkisine değinen Ataman, "Göstermemesi gereken bir tepkisi oldu. Bu yüzden ikinci yarı oynamadı. Kulübümüz bir disiplin cezası uygulayacaktır." diye konuştu.

Tecrübeli çalıştırıcı, sakatlığı bulunan oyuncuları Shane Larkin'in sahalara tam olarak ne zaman döneceğini bilmediğini aktardı.

- Pesic: "Savunma ribauntları bizim için önemliydi"

Barcelona Başantrenörü Svetislav Pesic, Anadolu Efes'i iyi olduğu noktalarda durdurarak karşılaşmayı kazandıklarını ifade etti.

Müsabakanın ilk yarısında iyi savunma yaptıklarını vurgulayan Pesic, "Yapmak istediğimiz şeyleri başardık. Ana planımızda Anadolu Efes'in iyi olduğu hızlı hücumları, adam adama savunmaları ve ekstra pasları engellemek vardı. Bunu başardık." şeklinde konuştu.

Üçüncü çeyrekte sıkıntılı anlar yaşadıklarını kaydeden Sırp çalıştırıcı, "İlk yarıda sadece 2 sayı bulan Micic, oyunun kontrolünü eline aldı. Takımının ritim bulmasını sağladı. Geride kalan bölümde takımım iyi reaksiyon gösterdi. Ribauntları kontrol ettik. Toplamda 44 ribaunt aldık. Bunların 33'ü savunmadaydı. Savunma ribauntları bizim için önemliydi. Hem hızlı hücuma çıkmamıza hem de pozisyon oluşturmamıza etken oldu." değerlendirmesinde bulundu.