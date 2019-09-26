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Ergin Ataman: "Sezona kupayla başladık"
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe Beko’yu yenip şampiyon oldukların maçın ardından, "Sezona kupayla başladık" dedi.
Spor 26.09.2019, 22:00
35. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe’yi mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes’te, kupa töreni sonrası açıklamalarda bulunan Başantrenör Ergin Ataman, zor bir maçın ardından zafere ulaştıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Ataman basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Sezon başı olmasına rağmen iyi bir maç oldu bizim için. İlk yarı başa baş geçti. İkinci yarı ise aynı oyunumuzu savunmamızı sertleştirerek devam ettik. 3. periyotta ciddi bir farka gittik. Son periyotta da bize yaklaşmalarına rağmen kazanmasını bildik. Sezona kupayla başladık" ifadelerini kullandı.(İHA)
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