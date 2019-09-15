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Erhan Erentürk kalesinde devleşti

TFF 1. Lig’de Eskişehirspor’u yenerek bu sezon ilk kez sahadan galibiyetle ayrılan Altınordu’da, kaleci Erhan Erentürk kurtardığı iki penaltıyla zaferin mimarı oldu.

Spor 15.09.2019, 12:08
Erhan Erentürk kalesinde devleşti

TFF 1. Lig’de Eskişehirspor’u yenerek bu sezon ilk kez sahadan galibiyetle ayrılan Altınordu’da, kaleci Erhan Erentürk kurtardığı iki penaltıyla zaferin mimarı oldu.

Sezonun ilk 3 haftasından istediği sonuçları alamayan Altınordu’ya milli ara yaradı. Milli aranın ardından evinde Eskişehirspor’u konuk eden İzmir ekibi, rakibini 4 golle geçerek sezonun ilk galibiyetini aldı. Kırmızı-lacivertliler bu galibiyetle puanını 4 çıkarırken, zaferde en büyük pay sahibi hiç şüphesiz kaleci Erhan Erentürk oldu. 16. dakikada Emre Güral’ın penaltısında geçit vermeyen Erentürk, 38. dakikada bu kez Sissoko’nun kullandığı penaltı atışında gol imkanı tanımadı.

EROĞLU’NDAN ÖVGÜ

İki penaltı kurtarmasının yanı sıra maç içinde çok kritik müdahaleler de yapan 24 yaşındaki eldiven, zaferin en büyük mimarı oldu. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da Erhan’a ayrı bir parantez açtı. Eroğlu, “Erhan’ı performansından dolayı kutluyorum. Eğer penaltılarda gol yemiş olsaydık maçın seyri değişebilirdi. Takım arkadaşlarının da motivasyonunu arttırdı. Daha iyi olacağından şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR UĞURU SÜRÜYOR

Eskişehirspor’u devirerek sezonun ilk galibiyetini alan Altınordu, rakibi karşısında son yıllarda aldığı başarılı sonuçlara bir yenisini daha ekledi. Karşılaşmayı 4-1 kazanan İzmir temsilcisi, Eskişehirspor ile oynadığı son 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başardı. 2016/2017 sezonunda deplasmanda rakibine 3-0 kaybeden Altınordu, o tarihten sonra oynanan 6 karşılaşmadan 5 galibiyet çıkarırken, 1 maçta ise kazanan çıkmadı.

(Tolga Tahçı/İHA)
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