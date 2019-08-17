Son Dakika
Suriye sınırında askeri araç devrildi: 8 asker yaralı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudan’da
Beşiktaş kafilesi Sivas’ta
Günün Özeti - 16 Ağustos 2019 Haberleri
İşte hükümetin memur zammı teklifi
Bakan Akar, ABD ile kurulacak Müşterek Harekat Merkezi’nde
Turuncu Liste’de 600 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
Hükümet memurlara ilişkin zam teklifini yarın açıklayacak
İşsizlik rakamları açıklandı
Milli Savunma Bakanlığından flaş açıklama

Erkan Sözeri: “Lige kaza ile başladık”

Giresunspor’un sahasında 2-0 mağlup olduğu Menemenspor karşılaşmasını değerlendiren Teknik Direktör Erkan Sözeri, lige bir kaza ile başladıklarını söyledi.

Spor 16.08.2019, 23:27
Erkan Sözeri: “Lige kaza ile başladık”

Giresunspor’un sahasında 2-0 mağlup olduğu Menemenspor karşılaşmasını değerlendiren Teknik Direktör Erkan Sözeri, lige bir kaza ile başladıklarını söyledi.

Giresunspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri yaptığı açıklamada, ilk karşılaşmada alınan mağlubiyetin, hedeflerinden vazgeçirmeyeceğini söyledi.

Tecrübeli Teknik Direktör Sözeri, “Aslında çok istekli başladık. Arzulu başladık. Oyuncularımız sahaya bunu yansıttı. Bu ligin yeni takımı, rakibimiz istekliydi kapalı oynadılar. İyi takım kurmanın şampiyonluğa oynamanın bu tarz handikapları olabilir. Bütün maçlarımızı bu tarzla oynayacağız. Bu karşılaşmayı değerlendirecek olursak, ligin ilk haftasına aldığımız mağlubiyeti kaza olarak değerlendirelim.Bazı oyuncularımızın form durumları oturmadı. Klasik olacak gibi ama zamana yaymak gerekir. Çünkü biz hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Bu takım forma girdiği zaman çok iyi galibiyetler alacaktır. Biz hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Bugün şehir inanmış olarak geldi. Bugün güzel desteklediler. Hayal kırıklığına uğramasınlar biz asla vazgeçmeyeceğiz. Daha çok çalışacağız. Eksiklerimizi yapacağız. Bir mağlubiyetle vazgeçmeyeceğiz. Rakibe çok pozisyon vermedik. Söyleyecek fazla bir şey yok. Denizlispor geçen sezon ilk maç kaybetti ama ligin sonunda şampiyon oldu. Bu tarz örnekler var. Bazı Menemensporlu oyuncuları üzüntüyle izledim. Yere yattılar. Bence bu acizlik her pozisyonda bunu yaptılar. Gerek yoktu. Abarttılar. Geçmiş olsun. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.

(İHA)
Yorumlar (0)
20°
açık
Namaz Vakti 17 Ağustos 2019
İmsak 04:19
Güneş 05:54
Öğle 12:58
İkindi 16:46
Akşam 19:52
Yatsı 21:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Denizlispor 1 3
2. Alanyaspor 0 0
3. Ankaragücü 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Gazişehir Gaziantep 0 0
8. Gençlerbirliği 0 0
9. Göztepe 0 0
10. Başakşehir 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Galatasaray 1 0
Takımlar O P
1. Menemen Belediyespor 1 3
2. Adana Demirspor 0 0
3. Adanaspor 0 0
4. Akhisar Bld.Spor 0 0
5. Altay 0 0
6. Altınordu 0 0
7. Erzurum BB 0 0
8. Balıkesirspor 0 0
9. Boluspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Eskişehirspor 0 0
12. Fatih Karagümrük 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Osmanlıspor 0 0
16. Ümraniye 0 0
17. İstanbulspor 0 0
18. Giresunspor 1 0
Takımlar O P
1. Man City 1 3
2. M. United 1 3
3. Liverpool 1 3
4. Brighton 1 3
5. Burnley 1 3
6. Tottenham 1 3
7. Arsenal 1 3
8. Bournemouth 1 1
9. Sheffield United 1 1
10. Crystal Palace 1 1
11. Everton 1 1
12. Leicester City 1 1
13. Wolverhampton 1 1
14. Newcastle 1 0
15. Aston Villa 1 0
16. Norwich City 1 0
17. Southampton 1 0
18. Watford 1 0
19. Chelsea 1 0
20. West Ham 1 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 1 3
2. Atlético Madrid 0 0
3. Celta de Vigo 0 0
4. Deportivo Alaves 0 0
5. Eibar 0 0
6. Espanyol 0 0
7. Getafe 0 0
8. Granada 0 0
9. Leganés 0 0
10. Levante 0 0
11. Mallorca 0 0
12. Osasuna 0 0
13. Real Betis 0 0
14. Real Madrid 0 0
15. Real Sociedad 0 0
16. Real Valladolid 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Valencia 0 0
19. Villarreal 0 0
20. Barcelona 1 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@