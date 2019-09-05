Erkek Milli Boks Takımı'nın Kastamonu kampı sona erdi
- Erkek Milli Boks Takımının Rusya'da yapılacak Dünya Şampiyonası hazırlıklarını sürdürdüğü Kastamonu kampı tamamlandı
KASTAMONU (AA) - Erkek Milli Boks Takımının, 7-21 Eylül tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası hazırlıklarını sürdürdüğü Kastamonu kampı tamamladı.
Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezinde yapılan çalışmalara 7 sporcu katıldı.
Şampiyonaya hazır olduklarını ifade eden Yaman, "Sporcularımız şampiyonaya iyi hazırlandı. Orada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz. Sporcularımızın performansı çok iyi. Çalışmalar başarılı geçti. Şu anda tek hedefimiz ülkemize madalya getirmek. Bunu başarmayı ümit ediyoruz." diye konuştu.
Yaman, şampiyona için yarın Rusya'ya hareket edeceklerini kaydetti.
Milli boksör Bayram Malkan ise kamp süreçlerinin verimli geçtiğini belirterek, "Şampiyonaya hazırız. Hedefim olimpiyat şampiyonluğu. Dünya Şampiyonası'nda da şampiyon olmak istiyoruz." dedi.