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"Erkek voleybolunun ülkemizde hak ettiği yere gelmesini istiyoruz"

- A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Oğuzhan Karasu: "2019 Avrupa Şampiyonası'ndan iyi bir sonuçla döneceğiz. Bunun için çok çalışıyoruz" - "Çok ciddi bir gruptayız ancak korkumuz yok. Adım adım düşünüyoruz. İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Erkek voleybolunun ülkemizde hak ettiği yere gelmesini istiyoruz" - Milli voleybolcu Adis Lagumdzija: "Hedef her zaman finale çıkmaktır ama ilk 8'e girersek bizim için çok güzel bir sonuç olacağını düşünüyorum"

Spor 30.08.2019, 09:15
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İSTANBUL (AA) - EMRE DOĞAN - A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Oğuzhan Karasu, 2019 Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir sonuç almak istediklerini belirterek, "Erkek voleybolunun ülkemizde hak ettiği yere gelmesini istiyoruz." dedi.

Fenerbahçe HDI Sigorta'da forma giyen 24 yaşındaki orta oyuncu, Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'da ortaklaşa düzenlenecek şampiyona öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İstanbul'da devam eden hazırlık kampının iyi geçtiğini belirten Oğuzhan, "Sıkı çalışıyoruz. Şampiyonaya kadar teknik ve taktik olarak daha iyi olacağız. 2019 Avrupa Altın Lig'de iyi bir sonuç elde ettik. Bu turnuva, Altın Lig'e göre daha ciddi. İnşallah 2019 Avrupa Şampiyonası'ndan iyi bir sonuçla döneceğiz. Bunun için çok çalışıyoruz. Erkek voleybolunun ülkemizde hak ettiği yere gelmesini istiyoruz." diye konuştu.

Oğuzhan Karasu, C Grubu'nda Slovenya, Belarus, Finlandiya, Kuzey Makedonya ve Rusya ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine, "Çok ciddi bir gruptayız ancak bizim korkumuz yok. Elimizden geleni yapacağız. Adım adım düşünüyoruz. İlk hedefimiz gruptan çıkmak." değerlendirmesinde bulundu.


- "Milli takımda kalıcı olmak istiyorum"


Oğuzhan Karasu, bu sene ilk kez formasını giydiği A Milli Takım'a uzun yıllar hizmet etmek istediğini kaydetti.

Milli takımda çok iyi bir arkadaşlık ortamı olduğunun altını çizen 24 yaşındaki voleybolcu, "A Milli Takım'a ilk defa bu sene geldim. Benim hedefim milli takıma yıllarca hizmet etmek. Burada kalıcı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.


- "İlk 8, çok güzel sonuç olur"


Milli voleybolcu Adis Lagumdzija ise 2019 Avrupa Şampiyonası'nı ilk 8'de tamamlamalarının iyi bir sonuç olacağını aktardı.

Arkas Spor'da forma giyen 20 yaşındaki smaçör, "En zor maçımızı ilk gün Rusya ile oynayacağız. İlk olarak gruptan çıkmak istiyoruz. Hedef her zaman finale çıkmaktır ama ilk 8'e girersek bizim için çok güzel bir sonuç olacağını düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

#2019 CEV Avrupa Şampiyonası #A Milli Erkek Voleybol Takımı #Adis Lagumdzija #Oğuzhan Karasu #voleybol
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