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Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'na doğru

- A Milli Takım'ın İspanya ile yaptığı ikili hazırlık kampı sona erdi

Spor 30.08.2019, 17:31 31.08.2019, 00:11
Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'na doğru
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İSTANBUL (AA) - CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'ın İspanya ile yaptığı ikili kamp tamamlandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 12-29 Eylül'de düzenlenecek şampiyonanın hazırlıklarına İstanbul'da devam eden ay-yıldızlı ekibin, Estonya ve Avusturya'nın ardından İspanya Milli Takımı ile gerçekleştirdiği ikili hazırlık kampı sona erdi.

Milliler, İspanya ile oynadığı iki hazırlık karşılaşmasını da 3-1'lik skorla kazandı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 4-6 Eylül'de İstanbul’da bu kez Japonya ile ikili kamp gerçekleştirecek ve hazırlık karşılaşmaları oynayacak.

- 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın hazırlıklarına İstanbul’da devam eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, İspanya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasının ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Karşılaşma sonrasında Türk bayrağı ile poz veren milli oyuncular, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla andı.

#A Milli Erkek Voleybol Takımı #CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası #ikili kamp #Türkiye Voleybol Federasyonu #voleybol
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