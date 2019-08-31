Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'na doğru
- A Milli Takım'ın İspanya ile yaptığı ikili hazırlık kampı sona erdi
İSTANBUL (AA) - CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'ın İspanya ile yaptığı ikili kamp tamamlandı.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 12-29 Eylül'de düzenlenecek şampiyonanın hazırlıklarına İstanbul'da devam eden ay-yıldızlı ekibin, Estonya ve Avusturya'nın ardından İspanya Milli Takımı ile gerçekleştirdiği ikili hazırlık kampı sona erdi.
Milliler, İspanya ile oynadığı iki hazırlık karşılaşmasını da 3-1'lik skorla kazandı.
- 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın hazırlıklarına İstanbul’da devam eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, İspanya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasının ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.
Karşılaşma sonrasında Türk bayrağı ile poz veren milli oyuncular, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla andı.
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