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Erol Ceylan’ın mutlu günü

EC BOXING Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan’ın kızı Asena Ceylan, Ali Bulut ile evlendi.

Spor 21.09.2019, 13:57 21.09.2019, 20:10
Erol Ceylan’ın mutlu günü

EC BOXING Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan’ın kızı Asena Ceylan, Ali Bulut ile evlendi.

Boks kulübü EC BOXING Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan ve moda tasarımcısı Alexandra Ceylan’ın kızı Asena Ceylan dünya evine girdi. Asena Ceylan, hayatını Ali Bulut ile birleştirdi. Düğüne boks ve sanat camiasından birçok ünlü isim katıldı.

İstanbul’da bir otelde gerçekleşen düğüne Bülent Başer, Goran Gogic, Adem Kılıççı, Peter Haritas, Cenk Pascali, Fırat Arslan, Igor Mikhalkin, Sebastian Formella, Mahmoud Charr, Cengiz Koç, Levent Çukur, Sasa Ilic, Danko Lazovic, Oktay Kaynarca, Serdar Ortaç, Öykü Gürman, Igor Tandovic ve Tarık Sözer gibi isimler katıldı.

İlk evladının mürüvvetini gördüğünü için çok mutlu olduğunu belirten Erol Ceylan, "Allah onlara mutluluk, huzur nasip etsin. Çok heyecanlıyız. Dostlarımız heyecanımıza ortak oldu. Bizi bu önemli günde yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim. Sizlere de bizim yanımızda olduğunuz için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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