Ertaç Özbir, Gençlerbirliği'nde

ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren kaleci Ertaç Özbir'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, 1989 doğumlu kaleci Ertaç Özbir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Ertaç Özbir, Süper Lig'de daha önce Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor'da görev yapmıştı.