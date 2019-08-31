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Erzincan’daki atlı cirit müsabakaları nefes kesti

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Atlı Cirit 1. Lig’e yükselme müsabakaları Erzincan’da düzenlendi.

Spor 31.08.2019, 19:50
Erzincan’daki atlı cirit müsabakaları nefes kesti

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Atlı Cirit 1. Lig’e yükselme müsabakaları Erzincan’da düzenlendi.

Erzincan’ın Fatih Mahallesi’ndeki cirit sahasında düzenlenen ve çekişmeli mücadelelere sahne olan karşılaşmalarda bugün 4 takım mücadele etti. 30 dereceyi bulan sıcak havada oynanan müsabakalarda hem sporcular hem de cirit atları zorlandı. Uşak Genç Osman takımı ile Erzurum Yarımca Atlıspor takımı arasında oynanan ilk maçta renkli görüntüler ortaya çıktı. Seyircilerin adeta nefeslerini tutarak izledikleri müsabakanın galibi Uşak Genç Osman takımı oldu.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ufuk Atalay, “Erzincan’da bugün D gurubu yükselme maçları oynanıyor. Buradan çıkacak olan takımlar 1. Ligde mücadele edecekler. Kıran kırana mücadeleler oluyor. Uşak, Erzurum ve Kars’tan gelen 4 takım mücadele ediyor” dedi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Erzincan Temsilcisi Hayati Kızılgöz de, “Çok güzel müsabakalar oynanıyor. Takımlar hep iddialı. Bizim oyunumuz biraz daha sert oyunlar. Ata sporunu yaşatıyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Uşak ile Kars takımları arasında oynanan günün ikinci müsabakasında ise zaman zaman sporcular ve seyirciler ile hakem arasında gerginlik yaşandı. Yapılan müsabaka sonrası puanların açıklanması ile birlikte hakemlere yönelik gerginlik devam etti. Hakemler, güvenlik önlemleri altında sahadan ayrıldı.

(Ahmet Akbuğa/İHA)
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